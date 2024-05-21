Urla Belediyesi Veterinerliğine yapılan ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, zehirlenerek öldürülen köpekleri bölgeden alarak incelemeye başlarken, sokakta bulunan diğer köpeklerin de zehirlenme ihtimaline karşı sabahın erken saatlerine kadar nöbet tuttu.

"Ağzında Köpüklerle Titrer Halde Buldular"

Olayın ardından büyük üzüntü yaşayan Gülbahçe Mahallesi sakinlerinden 23 yaşındaki Elif Sarı, yaşanan duruma tepki gösterdi. Sarı, “Bizler bu hayvanları seven, besleyen, bakan insanlarız. Fakat sevenler kadar sevmeyenlerin de olduğunu gördük. Veterinerin söylediğine göre hayvanlar ‘tarım ilacı ya da fare zehiriyle’ zehirlenmişler. Gece adındaki köpeğimizin ağzından köpük çıkması nedeniyle zehirlendiğini anladık. Sahipli ve çipi olan köpeklerin de aralarında olduğu 8-10 tane köpeğimizi ağzında köpüklerle titrer halde bulduk. Zehir çok kuvvetli olduğu için ve panzehiri de bulunmadığı için hepsini kaybettik” ifadelerini kullandı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü HAYDİ Polisleri ve Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve araştırmaların başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, köpeklerin zehirlenmesiyle ilgili detaylı bir soruşturma yürüterek, sorumluların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.