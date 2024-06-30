Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İtfaiye ekipleri tarafından kamyonun içerisinde sıkışan Nermanoğlu, kurtarılarak çıkartıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nermanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Urla'da meydana gelen kazada, Gökhan Nermanoğlu 'nun yönetimindeki 07 EPU 90 plakalı kamyon , seyir halindeyken sürücü sünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sola devrildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.