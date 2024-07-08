İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan korkunç olay, Neyzen Tevfik Caddesi Atatürk Mahallesi'nde pazar günü saat 02.30'da meydana geldi. Balık çiftliğinde çalışan Cem Hortum, kız arkadaşıyla görüştüğü iddiasıyla M.E. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. M.E., olayın ardından polise haber vererek cesedin başında bekledi.

Kız arkadaşıyla görüldü, kanlı buluşma gerçekleşti

Olay, bir hafta önce M.E.'nin Cem Hortum'u kız arkadaşıyla birlikte görmesiyle başladı. M.E., telefonla aradığı Hortum'a konuşmak istediğini söyleyerek bir buluşma ayarladı. Sahilde buluşan ikili, tartışmaya başladı ve bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.E., yakındaki karavanına giderek av tüfeğini aldı ve Hortum'a iki el ateş etti. Karnından ve kalbinden vurulan Hortum, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polise ihbar edip cesedin başında bekledi

M.E., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık görevlileri, M.E.'yi Hortum'un cesedinin başında beklerken buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Hortum'un hayatını kaybettiği belirlendi. M.E., suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı.

M.E.'nin ifadesi ve geçmişi

Gözaltına alınan M.E., ifadesinde şunları söyledi: "Kendisini kız arkadaşımın yanında gördüm. Bunu konuşmak için telefonla arayıp yanıma çağırdım. Beni tehdit etti. Bir şey yapacak diye korktum. Tüfekle ateş edip öldürdüm." Ayrıca, M.E.'nin daha önce de bir kişiyi öldürmek suçundan 16 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Cenaze ve soruşturma

Öldürülen Cem Hortum'un cenazesi, İskele Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Özbek Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.