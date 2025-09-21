DenizTemiz Derneği/TURMEPA öncülüğünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, çevre dernekleri, meslek odaları ve gönüllülerin destek verdiği çalışmada, kıyıdan ve denizden yalnızca bir saatte yaklaşık 1,5 ton atık toplandı.

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı Sualtı Kurtarma ekipleri, İzmir Deniz Ticaret Odası, Ege Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Migros Urla ekibi, Koca Türk Koleji, Urla Kent Konseyi ve çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi AKS Dalış Ekibi’nin desteğiyle deniz dibinde yapılan temizlikte, araba lastiklerinden plastik şişelere kadar pek çok atık çıkarıldı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın da yer aldığı etkinlikte, toplanan atıklar belediye ekiplerince taşındı. Özellikle plastik şişe, kapak, gıda ambalajı, sigara izmariti, pipet ve poşetlerin yoğunluğu dikkat çekti.

Katılımcılar, denizlerin korunması için yalnızca temizlik yapmanın yeterli olmayacağını, asıl önemli olanın kirletmemek olduğunu vurguladı. TURMEPA yetkilileri ise farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti.