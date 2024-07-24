Urla Cumhuriyet Meydanı, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen basın açıklamasına ev sahipliği yaptı. Etkinliğe katılan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Lozan Barış Antlaşması'nın cephede uğruna nice canlar feda edilen vatan toprağının şanlı tapusu olduğunu belirtti.

Tam bağımsızlığı tüm dünyaya duyuran zafer

Urla Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Urla Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Urla Şubesi, Eğitim-İş Sendikası Urla Şubesi ve Urla Kent Konseyi'nin işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, siyasi partilerin temsilcileri, oda ve STK başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar da yer aldı. Başkan Balkan, yaptığı konuşmada, Lozan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği büyük bir zafer olduğunu vurguladı.

Vatan toprağının şanlı tapusu

Balkan, "Bu antlaşma diplomatik bir zaferdir. Lozan, cephede uğruna nice canlar feda edilen bu vatan toprağının şanlı tapusudur. Bugün burada geçmişin bu büyük başarısını kutlarken aynı zamanda geleceğimizi Lozan’dan aldığımız ilhamla şekillendiriyoruz," dedi. Gelecek nesillere bağımsız ve güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti bırakma kararlılığıyla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Masadan başı dik kalkan tek uluslararası anlaşma

Başkan Balkan'ın ardından, Atatürkçü Düşünce Derneği Urla Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Urla Şubesi, Eğitim-İş Urla Şubesi ve Urla Kent Konseyi adına ortak bildiriyi Levent Kayahan okudu. Kayahan, Lozan Antlaşması'nın 224 yılın ardından masadan başı dik kalkılan tek uluslararası antlaşma olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, bu antlaşmanın Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın Batı Emperyalizmine karşı kazanıldığını ve Anadolu Türklüğünün kapitülasyonlardan kurtulduğunu belgelediğini ifade etti.

"Lozan'ı tartışmaya açmak söz konusu olamaz"

Lozan Antlaşması’nın Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olduğunu vurgulayan Kayahan, antlaşmanın maddelerinin şehit kanıyla yazıldığını belirtti. Kayahan, "Lozan’ı tartışmaya açmak, güncellenmesi gerektiğini söylemek Sevr paçavrasına hizmet etmektir. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Ulusu var oldukça Lozan Antlaşması da var olacaktır," dedi.

Bu anlamlı günde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Lozan’ın mimarı İsmet İnönü ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanları minnetle anıldı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'dan gelecek vurgusu

Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde konuşan Başkan Balkan, geleceğe dair umut dolu mesajlar verdi. "Geleceğimizi Lozan’dan aldığımız ilhamla şekillendiriyor, ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz," dedi. Başkan Balkan'ın bu sözleri, Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlüğüne olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.