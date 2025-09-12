İzmir’in Urla ilçesinde eski sevgilisi Ramazan Görgülü tarafından vurularak öldürülen 33 yaşındaki Selin Angun, memleketi Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede anne Nihal Angun ile baba Güven Angun’un tabuta sarılarak ağlaması herkesi duygulandırdı.

Olay, iki gün önce Urla’nın Yeni Mahalle Dere Sokak’taki bir eğlence mekânında meydana geldi. Ramazan Görgülü ile eski sevgilisi Selin Angun arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Görgülü, yanında getirdiği tabancayla Selin Angun’a ateş açtı. Olayda Angun’un kardeşi Ülkünur Angun (23) ve Direnç Topçu (27) de yaralandı.

Yaralılar Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Selin Angun yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Ramazan Görgülü, polis tarafından aranırken Urla’da bir evde silahla intihar etmiş halde bulundu.

Aydın'da toprağa verildi

Selin Angun’un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Angun için memleketi Aydın’ın Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi Çarşı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene annesi Nihal Angun, babası Güven Angun, yaralı olarak kurtulan kız kardeşi Ülkünur Angun, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Anne ve babanın tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi törende hüzünlü anlara sahne oldu. Kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınan tabut, Çomaklı Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.