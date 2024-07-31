İzmir'in Urla ilçesinde Çeşmealtı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının tehlike arz etmesi üzerine, bölgede bulunan 120 konutun tahliyesine karar verildi.

Hızla yayılan yangın ve müdahale çalışmaları

11.40 sıralarında Çeşmealtı Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın, kilometrelerce uzaktan görülebilecek büyüklüğe ulaştı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına havadan ve karadan müdahale etmek üzere hızla harekete geçti. Toplam 18 hava aracı, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi yangını kontrol altına almak için çalışmalara katıldı.

Zeytinliköy ve Çiftlikevler Siteleri tahliye edildi

Yangının yerleşim alanlarına yakınlaşması üzerine, tedbir amacıyla Zeytinliköy ve Çiftlikevler sitelerinde bulunan toplam 120 konut tahliye edildi. Ev sahipleri, yangının olası bir tehlike yaratmaması için güvenli bölgelere taşındı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çabaları sürüyor.