Urla'da Rüzgarın Estiği Yerde Ateş Var Site Sakinleri Endişeli!

İzmir’in Urla ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 120 konutluk iki site tahliye edildi. Tahliye edilen sitelerden birinin yöneticisi, bölgedeki ciddi duman riskine dikkat çekti.

Ekipler seferber oldu

Yangın, 11:40 sıralarında Urla’nın Çeşmealtı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere karşı Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen müdahale etti. Yangın, kilometrelerce uzaktan görülebilecek kadar büyüdü. Bu sebeple, toplamda 18 hava aracı (9 uçak ve 9 helikopter), 30 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi yangının kontrol altına alınması için seferber edildi.

120 konut tahliye edildi

Yangının etkisi altında kalan Zeytinliköy ve Çiftlikevler sitelerindeki toplam 120 konut, tedbir amaçlı tahliye edildi. Zeytinliköy sitesinin yöneticisi Cihangir Selen, tahliye süreciyle ilgili şu bilgileri verdi: “İçeride toplam 120 hane vardı. AFAD ve polis ekipleri yardıma koştu. Yaşlı insanlarımız da vardı ve hepsini tahliye edip siteyi boşalttık. Çok ciddi bir duman riski var, bu nedenle burada kesinlikle durulmamasını istiyorlar.”

"Beklemekten başka bir şey yapamıyoruz"

Tahliye edilen Zeytinliköy sitesinin sakini, 70 yaşındaki Salih Parıltı ise şunları belirtti: “Evlerimiz tamamen boşaltıldı. Yangın çok hızlı büyüdü. Rüzgar biraz ters yöne kaydı ve şu anda siteye ulaşacağını sanmıyorum. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Yangın büyüyüp ilerledikçe endişemiz artıyor. İkinci evime geçeceğim ama şimdilik beklemekten başka bir şey yapamıyoruz.”

Arı kovanları da etkilendi

Yangının etkilediği bir diğer alan ise ormanlık bölgede bulunan arı kovanları oldu. Bir arıcı, kovanlarının ve arıların telef olduğunu belirtti. “Kovanlarımız yandı, arılarımız telef oldu. Sigortalı olmalarına rağmen, can gitmiş bir kez sigorta ne işe yarar ki?” ifadelerini kullandı.