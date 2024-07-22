Urla'da, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine karşı düzenlenen basın açıklaması büyük ilgi gördü. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sokak hayvanlarının hakları savunuldu.

"Yaradılanı yaradandan ötürü severiz"

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifine karşı duruşlarını net bir şekilde ifade etti. Balkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yasa görüşmelerinde red oyu kullanacağını belirterek, "Can dostlarımız için Türkiye'deki tüm CHP'li belediyeler olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz ve bu konuda toplumun tüm fertlerini eylemleriyle söylemlerinin bir olması ve can dostlarımıza destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Urla Kent Konseyi'nden basın açıklaması

Urla Kent Konseyi Eğitim, Hayvan ve İnsan Hakları Komisyonu üyesi Av. Pınar Yıldız Aydoğan, basın açıklamasında 2004 yılında çıkarılan 5199 sayılı Hayvan Hakları Yasası'nın amacının hayvanların rahat yaşamalarını ve onlara iyi muamele edilmesini sağlamak olduğunu hatırlattı. Ancak, mevcut yasa değişikliği teklifiyle hayvanların yaşam haklarının tehdit altında olduğunu vurgulayan Aydoğan, "Bu kanun, hayvanların yaşamlarını değil, yaşamlarına tamamen son verilmesini amaçlamaktadır" dedi.

Aydoğan ayrıca, Türkiye'deki belediyelerin çoğunda hayvan bakım evlerinin olmadığını belirtti. "1.390 belediyenin sadece 254'ünde bakım evi bulunuyor. Sokaklar, yaşam mücadelesi veren hayvanlarla dolu. Yasa neden uygulanmadı? Belediyelere neden yaptırım uygulanmadı?" diye sordu.

"Yasayı geri çekin!"

Protestoya katılan kalabalık, "Yasayı geri çekin!" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi. Aydoğan, sokak hayvanlarının insan dostları olduğunu belirterek, kısırlaştırma kampanyalarının tek çözüm olduğunu ve hayvanların yaşama hakkının korunması gerektiğini ifade etti.