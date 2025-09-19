İzmir’in Urla ilçesinde eski sevgilisi Selin Angun’u (33) öldürüp iki kişiyi yaralayan Ramazan Görgülü’nün (34), tabanca ile ateş ettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay gece yarısı yaşandı

Cinayet, 10 Eylül gecesi saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle Dere Sokak’taki bir eğlence mekânının önünde meydana geldi. Ramazan Görgülü, eski sevgilisi Selin Angun ile yanında bulunan kardeşi Ülkünur Angun (23) ve Direnç Topçu’ya (27) tabanca ile ateş açtı.

Selin Angun kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Selin Angun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer iki yaralı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Fail intihar etti

Polis ekipleri kaçan Ramazan Görgülü’nün peşine düştü. Kısa süre sonra Urla’da bir evden silah sesi duyuldu. Adrese giden ekipler, Görgülü’nün tabancayla intihar ettiğini tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtları

Soruşturma sürerken, Görgülü’nün olay anında elinde tabanca ile yürüyerek ateş ettiği anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.