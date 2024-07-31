Yangın, dün saat 16.37'de Urla'nın Yağcılar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerle mücadele ederken, havanın kararmasıyla birlikte yangın alanına 2 gece görüşlü helikopter sevk edildi. Gece boyunca havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucunda alevler kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

1 kişi gözaltında

Gece saatlerinde yangın bölgesine giden İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle başladığının tahmin edildiğini ve işletme sahibi İ.A.'nın (33) savcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirdi. Ayrıca Elban, "Yangına, 10 dakika içerisinde hava ekiplerimizle, ardından da karadan müdahalemiz başladı. Sahil Güvenliğimiz botlarıyla 15 vatandaşımızı da tahliye ettik. 29 karavanda ve 7 evde bulunan 135 vatandaşımızı hızlıca tahliye ederek can güvenliklerini sağladık" ifadelerini kullandı.