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Gözaltına alınan 33 yaşındaki İlyas A. ile eşi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Urla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, İlyas A.'nın tutuklanmasına eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

30 Temmuz'da Yağcılar Mahallesi'nde çıkan yangın , rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Orman ve itfaiye ekiplerinin 11 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında binlerce ağaç ve tarım arazisi zarar gördü. İlçe jandarma ekipleri, yangını mangal kömürü işletmecisi çiftin çıkardığını belirledi.

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