İzmir’in Urla ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yangın, hem kara hem de hava müdahaleleriyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, olay yerine yaptığı açıklamada, yangının henüz tamamen kontrol altına alınmadığını ancak enerjisinin bir miktar azaltıldığını belirtti. Vali Elban, yangının bir evde yapılan kaynak çalışmasından çıktığını ve otluk alana sıçradığını söyledi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının büyük bir sorun teşkil ettiğini vurguladı.

Yangın ile mücadelede durum: Ev ve iş yerlerine tahliye

Yangının başlangıç saatinin 11.43 olduğunu ve kısa sürede 50-60 kilometre hızla yayıldığını belirten Vali Elban, “Orman ekiplerimiz ve emniyet güçlerimiz, 117 karada iş makinesi, arazöz ve su tankeriyle yangına müdahale ediyor. Havada ise 5 uçak ve 12 helikopter yangına karşı mücadeleye devam ediyor” dedi. Yangın bölgesinden şu ana kadar 455 ev ve iş yeri tahliye edildi, 1.630 vatandaş güvenli bir yere çıkarıldı. Şu an için herhangi bir can kaybı veya yaralı bulunmuyor.

"Yangının detaylı hektar ölçümü henüz yapılmadı"

Yangının, bir evde yapılan kaynak çalışmasından çıktığını açıklayan Vali Elban, “Rüzgarın etkisiyle otluk alanda yayılan yangının detaylı bir hektar ölçümü henüz yapılmadı. Arazinin karmaşıklığı ve çeşitliliği bu ölçümü zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı. Yangını çıkartan 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"Can kaybımız ve yaralımız yok"

Vali Elban, yangının seyri ve tahliye durumuna göre ilerleyen saatlerde daha iyi haberler verebileceklerini umduklarını belirtti. Emniyet ve jandarma ekiplerinin vatandaşları tahliye etmekteki çabalarının önemli olduğunu vurgulayan Elban, “Şu an için can kaybımız ve yaralımız yok. Hasar tespitlerine daha sonra bakacağız” dedi. Yangının riskinin yüksek olduğu ve geniş bir yerleşim alanını tehdit ettiği bilgisi verildi.