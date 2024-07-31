İzmir'in Urla ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, Denizli Mahallesi Kocadere Köyü mevkiinde hızla yayıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Yangın nedeniyle kapatılan yollar
İzmir trafik birimlerinin yayınladığı bilgiye göre, Kocadere Caddesi ile Özbek Köyü arasında bulunan yol ve Urla Devlet Hastanesi yanındaki Birgi Sokak, yangının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı olarak kapatıldı.
Alternatif yolları tercih edilmeli
Trafik birimleri, yangın bölgesine yakın sürücülerin alternatif yolları kullanmalarını ve trafiğe kapatılan alanlardan uzak durmalarını tavsiye ediyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ