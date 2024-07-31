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Trafik birimleri, yangın bölgesine yakın sürücülerin alternatif yolları kullanmalarını ve trafiğe kapatılan alanlardan uzak durmalarını tavsiye ediyor.

İzmir trafik birimlerinin yayınladığı bilgiye göre, Kocadere Caddesi ile Özbek Köyü arasında bulunan yol ve Urla Devlet Hastanesi yanındaki Birgi Sokak, yangının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı olarak kapatıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını , Denizli Mahallesi Kocadere Köyü mevkiinde hızla yayıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı yol lar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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