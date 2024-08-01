Yangının etkisiyle evini boşaltmak zorunda kalan Aslı Zen, yaşadığı zor anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Alevler Evin Kapısına Dayandı

Ormanda çıkan yangın, hızla yayılarak yerleşim yerlerine yaklaşmaya başladı. Aslı Zen, Instagram hesabından yangının evinin bulunduğu siteye çok yakın bir mesafeye geldiğini duyurarak, "Şu an panik haldeyiz. Urla'da yangın çıktı evimize çok yakın bir yerde. Allah korusun. Site olarak önlemimizi alacağız, çok dibimizde yangın. Kendimizi evin içinde kapattık dışarıda kül yağıyor. Uçak ve helikopterler çalışıyor. Hayvanlarımızı kafesledik, bahçe sulamaları açıldı, bütün site çıkış kapıları açıldı. Dua ederek bekliyoruz" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Evini Boşaltmak Zorunda Kaldı

Yangının eve yaklaşmasıyla, jandarma ve itfaiye ekiplerinin uyarısıyla evini boşaltmak zorunda kalan Aslı Zen, duygusal anlar yaşadı. Sosyal medya paylaşımında, "Evlerimizi maalesef boşaltmak zorundayız. Gidiyoruz maalesef. Jandarma ve itfaiye evlerimizi boşaltmamızı istedi acil şekilde. Eve veda ettim. Umarım bıraktığım gibi bulurum" şeklinde gözyaşları içinde duygularını ifade etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın saatler sonra kontrol altına alındı ve söndürüldü. Şarkıcı, gece yarısı evine geri dönerek büyük bir rahatlama yaşadı. Yangının evlerine sıçramadan söndürülmesi üzerine, Aslı Zen, ekiplerin yanına giderek teşekkür etti.