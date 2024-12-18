Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, bölgenin doğal güzelliklerini tehdit eden yapılaşma ve marina projelerine karşı net bir duruş sergiledi. Yağcılar Köyü’nde SİT alanında planlanan konut projesine ve Çeşmealtı’nda yapılmak istenen marina limanına karşı halkın desteğiyle mücadele eden Balkan, çevrenin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Yağcılar’da konut projesine karşı mücadele

Urla’nın Yağcılar bölgesinde SİT alanında yapılması planlanan 650 konutluk projeye karşı Altınköy Koyunu Koruma ve Geliştirme Derneği (AKKOY) ve köy sakinleri tarafından dava açıldı. Bu davada savcılık tarafından gerçekleştirilen keşfe Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da katıldı. Keşif sırasında güvenlik önlemleri artırılırken, projeye karşı çıkan halkın kararlı tutumu dikkat çekti. Başkan Balkan, "Bu bölge, zeytinlikleri ve çam ağaçlarıyla korunması gereken önemli bir doğal mirastır. Bu mirası gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Çeşmealtı’nda halktan marina projesine tepki

Çeşmealtı’nda yapılması planlanan marina limanı projesi için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, halkın yoğun tepkisi üzerine iptal edildi. Bölge sakinleri, projenin deniz ekosistemine zarar vereceğini ve Çeşmealtı’nın doğal dokusunu bozacağını savunarak, toplu protestolar gerçekleştirdi. Başkan Balkan, marina projesine de karşı olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “Doğal zenginliklerimizi korumak, bizim olduğu kadar gelecek kuşakların da hakkıdır. Halkımızın rızası olmayan hiçbir projeye destek vermeyeceğiz.”

Halk-Belediye iş birliği

Urla’da doğanın korunmasına yönelik bu mücadele, halk ve yerel yönetimin birlikte hareket ettiğini gösteriyor. Belediye Başkanı Selçuk Balkan, halkın desteğini alarak çevre mücadelesine öncülük ediyor. Bölgedeki bu dayanışma, hem çevre bilincinin artmasını hem de doğal alanların korunması konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Başkan Balkan’dan çevre için net mesaj

Selçuk Balkan’ın çevre konusundaki net tavrı, Urla’da çevre dostu bir yerel yönetim anlayışını temsil ediyor. Balkan, “Doğayı korumak yalnızca bizim değil, hepimizin sorumluluğudur. Ekolojik dengeyi bozacak projelere asla izin vermeyeceğiz” dedi.