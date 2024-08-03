Urla, D&R’ın düzenlediği ilk kitap festivaliyle kültür ve sanatın kalbi oldu. Ege'nin yeni kültür sanat merkezi Urladam'da gerçekleştirilen festival, ilk gününden itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı. Yaklaşık 2 bin kitapsever, dört gün sürecek etkinlikler için bir araya geldi. Festivalin açılışı, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ ve Urladam Kurucuları Ercan Kesal ile Nazan Kesal’ın katılımıyla yapıldı.

Yoğun ilgi ve etkileyici açılış

Festivalin ilk gününde, ünlü yazar Ayşe Kulin ve tarihçi İlber Ortaylı'nın söyleşileri büyük ilgi gördü. Ayşe Kulin, 4 saat boyunca aralıksız kitap imzalayarak okuyucularıyla buluştu. Açılışta Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, İzmir'de sanatı destekleyen etkinliklerin önemine vurgu yaparak, bu tür kültürel yapıların sürekli yaşatılması gerektiğini belirtti.

Mustafa Altındağ'dan açıklama

D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, "Türkiye'nin en büyük kitap satış platformu olarak, bu festivalle İzmir'in kültür hayatına katkı sağlamak istiyoruz. Festival, Egeliler'in büyük bir heyecanla beklediği bir etkinlik haline gelecek," dedi. Urladam’ı küçük bir D&R mağazasına dönüştürdüklerini belirten Altındağ, etkinlikte binlerce eseri kitapseverlerle buluşturduklarını ifade etti.

Ercan Kesal'dan İstanbul'u kıskandıracak açıklama

Urladam Kurucusu Ercan Kesal, festivalin İstanbul’u kıskandıracak nitelikte olduğunu vurguladı. "Büyük umutlarla düzenlediğimiz bu festivalde keyifli etkinliklere imza atacağız. Destek veren tüm sanatseverlere teşekkür ederim," dedi.

Ünlü konukların yorumları

Festivalin konuklarından ünlü yazar Ayşe Kulin, Urla'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. "Urla'ya yıllardır geliyorum ve buradaki kültürel etkinliklerden büyük keyif alıyorum," dedi. İlber Ortaylı ise, festivalin çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat sunduğunu söyledi.

Festivalin diğer etkinlikleri

Festival boyunca her akşam saat 22.00’de, Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri "Sultan", "Bizim Aile", "Neşeli Günler" ve "Mavi Boncuk" yıldızlar altında izlenebilecek. Ayrıca, ünlü heykeltıraş Ozan Ünal’ın eserleri ve eşsiz Ege tınıları festivalin atmosferini daha da özel kılacak.