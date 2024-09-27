İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yürüttüğü “Create in İzmir” projesi kapsamında, Urla Belediyesi ve İzmir Planlama Ajansı iş birliğiyle düzenlenen Urla Yaratıcı Kent Koordinasyon Toplantısı, Urla Eski Tamirhane Binası’nda gerçekleşti. Toplantıya Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, sektör temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’dan Yaratıcı Şehir Vurgusu

Açılış konuşmasını yapan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla’nın tarihsel birikimi ile modern dünyanın gereksinimlerine uyum sağlayan yaratıcı potansiyelinin önemine değindi. Balkan, "Urla, sanattan zanaata, gastronomiden tarıma kadar yaratıcı düşüncenin yeşerdiği bir merkezdir. Ancak bu potansiyelin güçlenmesi, yeni fikirler üretmek ve koruyarak geliştirmekle mümkün olacaktır," dedi.

Urla, Küresel Etki Yaratma Hedefinde

Selçuk Balkan, Urla’nın doğal ve kültürel değerlerini koruyarak, dünya çapında yeni bir etki yaratmayı hedeflediklerini belirtti. “Tarım, gastronomi, tasarım, bilişim gibi alanlarda güçlü rekabet dinamikleri oluşturmalıyız,” diyerek Urla’nın çok yönlü gelişim stratejilerini vurguladı.

Yaratıcı Şehirler Ağı Urla’ya Fırsatlar Getiriyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, Urla’nın yaratıcı şehirler ağına dahil olmasının bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade ederken, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu da Urla’nın yaratıcı endüstrilerle yenilikçi projelere imza atabileceğine dikkat çekti.