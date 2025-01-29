Urla’ya bağlı Özbek Köyü, Ege’nin geleneksel köy hayatını yansıtan, huzur dolu bir kaçış noktası. Zeytinliklerle çevrili bu şirin köy, hem doğal plajları hem de samimi köy atmosferiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Özbek Köyü tarihi dokusuyla göz dolduruyor

Özbek Köyü’nün tarihi, Osmanlı dönemine kadar uzanır. Yüzlerce yıllık taş evler, köy meydanında toplanan yaşlıların sohbetleri ve geleneksel pazar, bu tarihi atmosferi koruyor. Köyde yer alan eski zeytinyağı fabrikası, bölgenin tarım geçmişini yansıtan önemli bir yapıdır.

Doğal plajları ve tertemiz denizi

Köyün çevresinde yer alan doğal plajlar, kalabalıktan uzak, sakin bir deniz keyfi sunuyor. Özellikle Çeşmealtı yakınındaki plajlar, berrak suyu ve ince kumu ile dikkat çekiyor. Deniz, hem yüzme hem de dalış için oldukça elverişli.

Özbek Köyü, zengin Ege mutfağıyla da öne çıkıyor. Köy meydanında bulunan küçük restoranlar, zeytinyağlı yemekler, deniz ürünleri ve ev yapımı mezeleriyle misafirlerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor. Ayrıca, yerel halkın hazırladığı taze sebzeler ve doğal ürünler, haftalık kurulan pazarda satışa sunuluyor.

Doğa yürüyüşleri ve kamp imkânları da mevcut

Köy, çevresindeki doğal güzelliklerle doğa yürüyüşçüleri ve kampçılar için ideal bir yer. Zeytinliklerle çevrili patikalarda yürüyüş yapabilir, köyün sakin atmosferinin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca, Özbek Plajı yakınlarında kamp kurarak doğayla iç içe bir deneyim yaşayabilirsiniz.