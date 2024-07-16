Urla'ya Çevre Odaklı Bir Konut Projesi Geliyor

Tanyer Yapı'nın Urla Bademler'deki TanUrla projesinde ilk etap 2025'te tamamlanacak. 1+1'den 5+1'e farklı konut alternatifleri sunan projede toplam 276 konut inşa edilecek ve satışların yüzde 35'i tamamlandı.

Tanyer Yapı tarafından Urla Bademler'de yapımı süren TanUrla projesi, 230 dönüm alanın yüzde 30’unu inşaat, yüzde 70’ini yeşil alan olarak tasarlıyor. Proje bünyesinde ayrıca 20 bin metrekare ticari alan da bulunacak. TanUrla, sunduğu sosyal ve ticari olanaklarla bölge için önemli bir çekim merkezi olmayı hedefliyor.

Örnek daireler yoğun ilgi görüyor

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, TanUrla ile çağdaş, çevreci, doğa ve insan odaklı bir konut projesi yaşama geçirdiklerini belirtti. Tanyer, "1+1, 2+1 ve 4+1 tiplerindeki örnek dairelerimizle, proje genelinde uygulayacağımız konut konseptlerini yatırımcıların beğenisine sunuyoruz" dedi. Tanyer, haftanın 7 günü hem satış ofisinin hem de örnek dairelerin ziyarete açık olduğunu kaydetti.

Modern bir Ege köyü projesi

TanUrla'nın, konforlu bir yaşam için her türlü detayı barındıran modern bir Ege köyü projesi olduğunu vurgulayan Tanyer, "Projemiz içinde spor ve tıp merkezi, alışveriş alanı, veteriner, kreş, kuaför ve coworking alanı gibi hizmetlerin yanı sıra, 35 odalı bir otel de inşa edeceğiz. Ayrıca, köy meydanı üreticilerin el emeği ürünlerini satabilecekleri küçük dükkanlara ev sahipliği yapacak. Ticari alanlarda ise Urla’nın gastronomi kültürüne uygun olarak fine dining restoranlar da yer alacak" diye aktardı.

Evlerin enerjisi güneşten elde edilecek

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, projedeki konutların enerji ihtiyacının büyük bir kısmını güneş enerjisinden elde edeceklerini belirtti. Tanyer, "Her evin çatısında güneş panelleri yer alacak ve elektrikli araçlar için şarj istasyonları bulunacak. Site içinde hizmet verecek araçların da elektrikli olmasına karar verdik. Güneş enerjisini depolayarak ortak alanlarda ve evlerdeki enerji ihtiyacına da çözüm getiriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.