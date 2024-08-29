Uşak Bakkallar Odası Başkanı Akif Kahraman, Haber Expres Uşak Koordinatörü Alaattin Karahan’ı makamında ağırlayarak, esnafın yaşadığı zorlukları ve taleplerini dile getirdi. Kahraman, Haber Expres gazetesinin Uşak'ta ses getirecek bir platform olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Esnafın sorunları gündemde:

Kahraman, esnafın sıkıntılarına dikkat çekerek, "Sorunlarımızı defalarca dile getirdik, hatta Ankara’da Ticaret Bakanımıza dosya halinde sunduk, ancak üç aydır bir sonuç alamadık" dedi. Perakende yasasının yıllardır bekletildiğini vurgulayan Kahraman, bu yasanın yürürlüğe girmesi durumunda küçük esnafın biraz olsun rahatlayacağını belirtti.

Üç harfli marketlerin etkisi:

Kahraman, özellikle son dönemde yaygınlaşan zincir marketlerin küçük esnaf üzerindeki olumsuz etkisini dile getirdi. "Her köşe başında açılan üç harfli marketler, küçük esnafımızı zor durumda bırakıyor ve birçok iş yerinin kapanmasına sebep oluyor" diye ekledi. Kahraman, bu durumu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Ticaret Bakanı'na ilettiklerini, ancak henüz bir geri dönüş alamadıklarını da ifade etti.

Bağ-Kur primleri ve POS makinesi sorunları:

Kahraman, esnafın Bağ-Kur primleri konusunda yaşadığı mağduriyete de değinerek, Cumhurbaşkanı'nın seçim öncesi verdiği sözlerin yerine getirilmesini talep etti. "Bir esnaf 9 bin gün prim öderken, yanında çalışan işçi 5 bin 500 gün primle emekli oluyor. Bu durum, büyük bir adaletsizliğe yol açıyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, iş yerlerinde kullanılan POS makinelerinin komisyon oranlarının artmasıyla ilgili de sıkıntılarını dile getiren Kahraman, bankaların esnafın kazancına ortak olduğunu belirterek, yetkililere bu soruna çözüm bulmaları çağrısında bulundu.

Akif Kahraman’ın açıklamaları, küçük esnafın karşı karşıya kaldığı zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor. Peki, bu sorunlar ne zaman çözüme kavuşacak?