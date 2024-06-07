Uşak Belediye Başkan Yalım, Başkan Bakkalcıoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, Boztram Tramvay Projesi hakkında detaylı bilgi edindi. Misafirperverliği için Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür eden Yalım, ziyaretin sonunda hediye takdiminde bulundu.

Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra Başkan Yalım ile birlikte Kurtuluş adlı tramvaya binerek hangara gitti. Tramvayda, istasyonlarda ve hangarda incelemelerde bulunan Başkan Yalım, projenin detayları hakkında Başkan Bakkalcıoğlu’ndan bilgi aldı.

Ziyaret sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, "Uşak Belediye Başkanımız Özkan Yalım’ı belediyemizde ağırladım. Başkan Yalım’a, Türkiye’de bir ilk olan ve pek çok belediyenin ilgisini çeken ekonomik ulaşım projemiz BOZTRAM hakkında bilgi verdim. Nazik ziyareti ve kentimize gösterdiği ilgi için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.