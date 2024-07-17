Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, saha ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcıları Reyhan Aydın, Serpil Keskin ve Halil Arslan ile birlikte Nuri Şeker Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Karşılıklı görüş alışverişi

Kahvaltı programında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalım, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Yalım, cadde üzerinde alışveriş yapan vatandaşlarla da selamlaşmayı ve sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Başkan Yalım, esnaflara ve vatandaşlara gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi. Yeni projelerin detaylarını paylaşarak, katılımcılardan geri bildirim aldı.