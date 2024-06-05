Yeni Belediye Başkanı Özkan Yalım, seçim vaatlerini gerçekleştirmek üzere çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Uşak halkı, Yalım'ın açıklamış olduğu projelerin yakın takipçisi olmaya devam ederken, Haziran ayı meclis toplantısı da bu nedenle büyük ilgi gördü. Yalım’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sunulan öneriler, belediye meclis üyelerinin çoğunluk kararları ile hayata geçirildi veya veto edildi.

Belediye Meclis toplantısının öne çıkan kararları:

Altyapı ve üst yapı çalışmaları: Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında eski yapıların yenilenmesi ve yeni yaşam alanlarının oluşturulması kararlaştırıldı.

Kentin altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yeni yol ve kavşak düzenlemeleri yapılması planlandı. Çevre düzenleme: Yeşil alanların artırılması ve mevcut parkların iyileştirilmesi projeleri onaylandı. Bu kapsamda yeni parkların yapımı ve mevcut parkların bakımı için bütçe ayrıldı. Sosyal projeler: Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal destek programları ve eğitim projeleri masaya yatırıldı. Kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik projelerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Ekonomik kalkınma: Yerel esnafı destekleyecek ve yeni iş imkanları yaratacak projeler üzerinde çalışıldı. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik teşvik ve destek programları geliştirildi. Kültürel ve sanatsal faaliyetler: Kentin kültürel zenginliklerinin tanıtılması ve sanatsal faaliyetlerin artırılması için çeşitli etkinlikler düzenlenmesi kararlaştırıldı. Müzeler ve sergi alanları oluşturulması planlandı.

"Vatandaşlarımızın hayat kalitesi artacak"

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özkan Yalım, alınan kararların şehrin gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yalım, "Uşak'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Alınan kararlar, vatandaşlarımızın hayat kalitesini artıracak projeler içeriyor. Her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Halktan da desteklerini beklliyoruz"

Başkan Yalım, projelerin hayata geçirilmesi için Uşak halkının desteğinin önemli olduğunu vurguladı. "Projelerimizi hayata geçirirken, halkımızın desteği bizim için çok önemli. Birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir Uşak inşa edeceğiz" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Sosyal medya üzerinden duyuru

Uşak Belediyesi, toplantının gerçekleştirildiğini ve alınan kararları sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Özkan Yalım'ın başkanlığında Haziran Ayı Belediye Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi gerçekleştirildi. Alınan kararların şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

Toplantının ikinci birleşimi ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ve projelerle ilgili detaylı çalışmalar sürdürülecek. Uşak Belediyesi, alınan kararların uygulamaya konulmasıyla, kentin çehresinin değişeceğine ve yaşam kalitesinin artacağına inanıyor.