Uşak'ta siyasi gündem, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, milletvekili İsmail Güneş'in iddialarına karşı verdiği sert yanıtla şekilleniyor. Yalım, yapılan yardımların kamu yararı gözetildiğini ve hizmet odaklı olduğunu belirtti.

Başkan Yalım, İsmail Güneş'in kendisine yönelik iddialarını "halkı yanıltma ve asparagas haberler" olarak nitelendirerek sert bir dille eleştirdi. Yalım, geçmişteki yardımlarının kişisel rant amaçlı olmadığını, halkın ve kamu yararının düşünülerek yapıldığını savundu.

Özellikle İsmail Güneş'in konulara hakim olmadığını iddia eden Yalım, milletvekilinin halkı yanıltıcı ifadeler kullandığını belirtti. Yalım, Güneş'in kendi bütçesinden köyüne dahi bir düğün salonu yapmadığını hatırlatarak, kamu yararını düşünerek yapılan yardımların önemini vurgulayarak “İsmail Güneş, asıl bahsetmesi gereken konulardan sapıp konuyu başka noktalara çekmeye çalışıyor. Ancak maalesef bilgisi olmayan konulardan bahsediyor ve halkımızı yanıltıyor. Ben Uşak Belediyesi’ne geçmiş dönemde yardım ettim, ancak bu yardımı şahsıma yönelik bir rant için yapmadım, tıpkı daha öncesinde Uşak Emniyeti’ne ve Sivaslı Belediyesi’ne yaptığım yardımlar gibi kamu yararını düşünerek, vatandaşlarımıza faydası dokunacağını düşünerek yaptım” dedi.



Uşak Belediye Başkanı, sahip olduğu arazinin ticari alan olarak belirlendiğini ve yapılan ödemelerin halk yararına olduğunu “Vekil dersini hiç çalışmıyor. Benim sahip olduğum arsa zaten ticari alandı. Hatta Uşak Belediyesi benim arazim dahil olmak üzere hastaneye kadar olan tüm alanı zaten turizm alanı olarak ilan etmişti. Burada sanki benim şahsi bir rant amacıyla ödeme yaptığım algısı oluşturmak Vekile hiç yakışmıyor. Vatandaşlarımız çok iyi bilir ki ben kazandığımı halkımız için harcamayı seven biriyim. Asparagas haberlerle bu gerçeği değiştiremeyecekler. Kendi ceplerinden bir kuruşu bile halk için harcamayan kişiler bana iftira atarak bir yere gelemez” şeklinde ifade etti. Yalım, hizmetlerinin kamu yararı gözeterek şekillendiğini ve asparagas haberlerle bu gerçeği değiştiremeyeceklerini dile getirdi.