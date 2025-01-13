Uşak Belediyesi, 22 Ocak Çarşamba günü Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde kullanılmak üzere 14 adet nakliye aracı ‘K’ plakası için açık artırma düzenleyecek. 23 Ocak Perşembe günü ise kent genelinde kullanılacak 20 adet servis aracı ‘S’ plakası için başka bir açık artırma yapılacak. Belediye, araçları kiralamak isteyen kişiler için başvurularını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olarak alacak. Her iki ihale de açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

Açık artırma usulüyle kiralama

İhale, Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yapılacak. Uşak il merkezinde faaliyet göstermek üzere 15 adet ‘K’ plakası ve 20 adet ‘S’ plakası kiralanacak. Bu araçlar, Uşak Belediyesi tarafından belirlenen süre boyunca ve belirli şartlar dahilinde kullanılmak üzere ihaleye çıkarılacak. Açık artırma usulü, kiralama süresi ve araç kullanımıyla ilgili tüm şartlar, belediyenin duyurusu ve ihale belgelerinde yer alacak.

İhale şartları ve katılım

Açık artırmaya katılacak firmaların ve şahısların, belediye tarafından belirlenen başvuru koşullarını yerine getirmeleri gerekiyor. İhaleye katılabilmek için gerekli belgelerin ve teminatların, belirlenen tarihlerden önce teslim edilmesi önem taşıyor. İhale sonucunda, araçlar belirli bir süre için kiralanacak olup, kiralama şartları katılımcılara bildirilecek.