Uşak Belediyesi tarafından organize edilen Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu, 2024-2025 dönemi kurs kayıtlarına başladı. Tiyatrodan müziğe, yaratıcılıktan drama eğitimine kadar geniş bir yelpazede sunulan kurslar için başvurular alınıyor. Kontenjanların sınırlı olduğu bu kurslar, yetenek sınavları ve derslerle uygulamalı bir eğitim süreci sunacak.

Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu, 2024-2025 dönemi için tiyatro, yaratıcı drama, müzik ve daha birçok alanda yeni kurslarına kayıt almaya başladı. Kayıtların ardından 26 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak yetenek sınavlarıyla, kursiyerler belirlenecek. Yetenek sınavını başarıyla geçen adaylar, 16 Eylül itibarıyla teorik ve uygulamalı derslere katılacaklar.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, yeni dönem kurslarının çocuklar ve gençler için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, bu kursların uygulamalı eğitimle yeteneklerin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Yalım, tiyatro, yaratıcı drama, çocuk korosu, ney, piyano, bağlama ve keman gibi çeşitli kursların, öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmeleri için ideal olduğunu vurguladı.

Katılım için acele edilmesi gerektiğini belirten Başkan Yalım, kontenjanların sınırlı olduğunu ve yetenek sınavlarını başarıyla geçenlerin kayıt yaptırabileceğini sözlerine ekledi.