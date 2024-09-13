Uşak Belediyesi, çalışan annelere destek olmak ve çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Karaağaç Mahallesi’nde yer alan eski belediye hizmet binasını restore ederek Gündüz Bakımevi ve Kreş olarak hizmete açtı.

Açılışa yoğun katılım

Açılışta Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Emine Ceylan, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Arslan, Serap Saruhan, Reyhan Aydın ve Serdar Arıcan ile belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Bu önemli açılış, belediyenin vatandaş odaklı projelerinin bir devamı olarak dikkat çekti.

“Vatandaş odaklı projelerle yanınızdayız”

Görev süresi boyunca birçok başarılı projeye imza attığını belirten Belediye Başkanı Özkan Yalım, şunları kaydetti: “Uşak’ta bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu proje de özellikle çalışan annelerimizin ve çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçti.”