Kentin çeşitli noktalarında satışa sunulacak sütler, yerel üreticilerden toplanarak halka ulaştırılacak.

Proje kapsamında, Uşak merkeze bağlı köylerde bireysel olarak süt üretimi yapan küçük üreticiler, özellikle de kadın üreticiler desteklenecek. Uşak Belediyesi, seçilen üç pilot bölge olan İkisaray, Bölme ve Kalfa Mahallelerinde doğrudan çiğ sütü toplayacak ve işlettirerek halka satacak. Yerel üreticilere destek olma amacıyla, litre başına Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği fiyatın üzerinde bir ödeme yapılacak.

"Sütün içeriği tamamen doğal ve temiz "

Toplanan sütler, Uşak Belediyesi tarafından anlaşmalı bir firmaya teslim edilecek. Bu firma, sütleri işleyip paketleyerek satışa hazır hale getirecek. İşlenen sütler, Uşak Belediyesi’ne geri ulaştırılacak ve kentin çeşitli noktalarındaki Halk Ekmek satış noktalarında vatandaşlarla buluşacak.

Başkan Özkan Yalım, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, üreticiyi her alanda desteklemeye devam edeceklerini ve halkçı bir yönetim anlayışıyla vatandaşın her ihtiyacına yönelik hizmetler sunduklarını belirtti. Yalım, "Halk Ekmek satışı yaptığımız noktalarda bundan böyle süt satışı da gerçekleştireceğiz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımızın ve ileri yaşlardaki büyüklerimizin kemik sağlığı için sütün ne kadar faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden bu vatandaşlarımızın süte daha kolay ulaşabilmesi bizim de görevimiz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, vatandaşımıza ulaştıracağımız sütün içeriği tamamen doğal ve temiz olacak. Halk Süt sayesinde hem uygun fiyata hem de temiz içerikli süte kavuşacaklar" dedi.

Başkan Yalım, özellikle kadın üreticileri tercih edeceklerini ve kadın istihdamına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Süt ürünlerinin ekonomik gelişme ve istihdam yaratma konusunda büyük etkisi olduğuna dikkat çeken Yalım, bu projeyle yerel ürünlerin satışa çıkartılarak köylerde yaşayan üreticilerin ekonomisine de katkı sağlanacağını vurguladı.