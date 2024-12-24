Uşak Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü kapsamlı projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Belediye ekipleri, kentsel dönüşüm bölgelerindeki altyapı yenilemelerinden yeni yol projelerine kadar geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürüyor.

Başkan Yalım sahada incelemelerde bulundu

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, saha incelemeleri kapsamında Kentsel Dönüşüm TOKİ bölgelerinde devam eden içme suyu hattı yenileme çalışmalarını denetledi. Bunun yanı sıra kent merkezindeki kaldırım yenileme projeleri ve Muharremşah Mahallesi’nde yürütülen yol açma projeleri hakkında bilgi aldı. Başkan Yalım, Halk Konutları Pazar yerinin üst kapatma çalışmalarını da yerinde inceledi.

Destek sürecek

Çalışmaları sahada yakından takip eden Başkan Yalım, ekiplere kolaylıklar dileyerek projelerin hızla tamamlanması için gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti. Yalım, "Şehrimizin dört bir yanında yürütülen çalışmalarla Uşak halkına daha modern, konforlu ve yaşanabilir bir şehir sunmayı amaçlıyoruz," dedi.