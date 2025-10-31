Kaza, akşam saatlerinde Eşme – Kula karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kula istikametinden seyir halinde bulunan M.T. yönetimindeki 45 AYE 717 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.A. yönetimindeki 64 ER 239 plakalı araçla henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle S.A.’nın kullandığı araç alev aldı.

Kazada sürücü S.A. olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan eşi A.A. ağır yaralı olarak Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak A.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan ikisinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildikleri, bir kişinin ise Eşme Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alev alan araç söndürülürken, karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

