Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Derece köyünde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Manisa’nın Sarıgöl ilçesi sınırlarına kadar ulaştı. Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Yangın hızla büyüdü

Dün öğle saatlerinde Derece köyündeki otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık ve meşelik alanlara sıçradı. Yangın, Manisa’nın Sarıgöl ilçesi sınırlarına kadar ilerledi. Söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, bölgede 70 araç ve 242 personel 40 saattir aralıksız görev yapıyor.

Vali Ergün: "Daha kontrol altında diyemeyiz"

Uşak Valisi Turan Ergün, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş ile birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Ergün, çalışmaların dronlarla takip edildiğini belirterek, yangının kontrol altına alınması konusunda henüz net bir şey söyleyemeyeceklerini ifade etti. Ancak dünkü duruma göre yangının büyük ölçüde sönümlendiğini belirtti.

Vatandaşlar evlerine döndü

Yangın nedeniyle risk altında olan köy ve mezralar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ancak Vali Ergün, yoğun dumanın dağılmasıyla birlikte tahliye edilen vatandaşların tehlike geçtiği için evlerine döndüğünü açıkladı.

Ekipler sahada, çalışmalar aralıksız sürüyor

Yangının daha fazla büyümesini önlemek için tüm ekipler sahada aktif olarak çalışıyor. Uşak Valisi Turan Ergün, yangının belirli bir alanda sıkıştırıldığını ve kontrol altına alınması için yoğun bir çaba gösterildiğini vurguladı. Ergün, "El birliğiyle bu zorluğun üstesinden geleceğiz. En kısa sürede kontrol altına alındı müjdesini vermeyi umut ediyoruz" diye konuştu.