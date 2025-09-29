Turkcell Superonline, 30 Eylül Salı günü Uşak genelinde internet kesintisi yapılacağını açıkladı. Resmi duyuruya göre, kesinti gece 01.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Planlı bakım nedeniyle Uşak’ın merkez ve tüm ilçelerinde kısa süreli internet sorunları yaşanabileceği bildirildi.

Planlı bakım gece uygulanacak

Turkcell Superonline’ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, hizmet kalitesini artırmak amacıyla ses ve data servislerinde bakım yapılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Denizli, İzmir, Manisa, Uşak ve Aydın illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için ses ve data servisimizde bakım çalışması planlanmıştır. Bu süreçte bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

Uşak’ın tüm ilçeleri kesintiden etkilenecek

Resmi duyuruya göre, Uşak merkez ve ilçelerinde internet hizmetleri gece boyunca kesintiye uğrayacak. Kesintinin sabit internet kullanıcılarını ve kurumsal aboneleri daha fazla etkilemesi bekleniyor.

Çevre illerde de internet kesintisi olacak

Turkcell Superonline’ın açıklamasında yalnızca Uşak değil, İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın’da da aynı saatlerde internet kesintisi yaşanacağı belirtildi. Mobil internetin planlı çalışmadan etkilenmeyeceği ifade edildi.

Kullanıcılar için öneriler

Yetkililer, bakım süresi boyunca kullanıcıların modemlerini kapatmalarına gerek olmadığını belirtti. Ancak bağlantı sorunu yaşayan abonelerin modemlerini yeniden başlatmaları tavsiye edildi.

Turkcell Superonline’dan bilgilendirme

Şirket, bakım çalışmalarının ardından internet hizmetlerinde daha kararlı ve hızlı bağlantı sağlanacağını açıkladı. Planlı kesinti nedeniyle kullanıcıların yaşayabileceği kısa süreli sorunlar için anlayış beklendi.

