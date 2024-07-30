Türkiye genelinde artan orman yangınları nedeniyle elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, özellikle ormanlık alanlarda önemli bir önlem olarak temizlik ve budama çalışmalarına hız verdi. İşte detaylar ve uygulanan tedbirler.

OEDAŞ’tan orman yangınlarına karşı tedbir!

Uşak, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar’da elektrik dağıtım hizmeti sunan Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), orman yangınlarına karşı önemli bir adım attı. Şirket, enerji nakil hatlarının geçtiği ormanlık alanlarda temizlik ve budama çalışmalarına başladı.

Yangın riski azaltılıyor

Son dönemde aşırı sıcaklar, düşük nem ve şiddetli rüzgarların etkisiyle Türkiye genelinde artan orman yangınları, Uşak gibi illerde de ciddi zararlar vermişti. Bu kapsamda, OEDAŞ, enerji hatlarının geçtiği bölgelerde bitki örtüsünün temizlenmesi ve ağaç dallarının budanması gibi önlemler alarak yangın riskini azaltmayı hedefliyor.

İlk çalışmalar Bilecik ve Kütahya'dan başladı

OEDAŞ Genel Müdürü Muzaffer Yalçın, bu yıl orman yangınlarına karşı yürütülen temizlik ve budama çalışmalarına Bilecik ve Kütahya'dan başladıklarını belirtti. Yalçın, Uşak dahil olmak üzere diğer illerde de bu çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Uşak'ta ormanlık alanın yüzölçümünün yüzde 40'ını oluşturduğunu belirten Yalçın, bu nedenle Uşak'ın bir sonraki öncelikli bölge olacağını söyledi.

Tedbirlerin kapsamı ve uygulama

OEDAŞ’ın yürüttüğü çalışmalar, enerji nakil hatlarının altındaki bitki örtüsünün kesilmesi, ağaç dallarının budanması ve kesim artıklarının temizlenmesini içeriyor. Bu tedbirler, orman yangınlarının elektrik hatlarıyla tetiklenmesini önlemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.