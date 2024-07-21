Uşak'ta gerçekleştirilen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nin ikinci gününde, 31.800 kilogramlık dev kazanda pişirilen tarhana çorbası, Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek dünya rekoru kırdı. Festival, coşkulu etkinlikler ve çeşitli yarışmalarla renklendi.

Rekor denemesi büyük ilgi gördü

Festivalin ikinci gününde, saat 19.00'da gerçekleştirilen Guinness Tarhana Pişirme Rekoru denemesi büyük bir heyecan yarattı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, dev kazanın başında yaptığı konuşmada, bu tarihi ana imza atma hedefi doğrultusunda tüm hazırlıkların titizlikle yapıldığını belirtti. Pişirme süreci tamamlandıktan sonra, Guinness Türkiye Temsilcileri tarafından yapılan rekor tasdikleme aşaması büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

"Dünyanın en büyük çorbası unvanı"

Uşak Tarhanası, 31.800 kilogram ağırlığındaki dev kazanda 30.292 litre olarak kaynatıldı ve bu miktar Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek dünyanın en büyük çorbası olarak tescillendi. Bu başarı, Uşak'ın uluslararası düzeyde tanıtımı için büyük bir adım olarak değerlendirildi.

Başkan Yalım'dan gurur dolu açıklamalar

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, festivalin bu özel anını şu sözlerle duyurdu: “Bugün bizler için en büyük ve en gururlu gün. 31.800 litrelik dev kazanımızda kaynatılan tarhana çorbası ile rekoru kırdık. İlkler şehri Uşak, bu başarıyı fazlasıyla hak ediyordu. Bu mutluluğu yaşamamızı sağlayan tüm ekibimize teşekkür ediyorum.” Başkan Yalım, Uşak’ın uluslararası düzeyde tanıtılması amacıyla yapılan çalışmaların meyvesini verdiklerini ve bu başarının tüm şehre ait olduğunu vurguladı.

Eğlenceli yarışmalar ve konserler

Rekor heyecanının ardından düzenlenen En Fazla Tarhana İçme Yarışması, festivalin en renkli anlarından biri oldu. Yarışmada en fazla tarhanayı içen kişiye ödül verildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde yerel sanatçılar Şevki Ünlü, Garip Ali, Mustafa Çobanoğlu ve Şaban Er sahne alarak dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Türk halk müziğinin usta sesi Onur Akın’ın performansı ise festivalin kapanışını taçlandırdı.