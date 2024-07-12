Coğrafi tescile sahip olan Uşak tarhanasını dünyaya tanıtmayı amaçlayan festival, yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlayacak.

"Atalarımızdan miras"

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, “Bölgemizin kültürel değeri olan, geçmişten günümüze atalarımızdan miras kalan bu değerli tarhanayı tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Tüm hemşerilerimizi bu coşku dolu, buram buram tarhana kokan festivale bekliyorum,” ifadelerini kullandı.

Festival süresince çeşitli etkinlikler, tarhana yapım atölyeleri, yöresel lezzet stantları ve müzik dinletileri ile katılımcılara keyifli anlar yaşatılacak.