Her bölgenin kendi yöresine göre tarhanası bulunuyor. Artık Guiness Rekorlar Kitabı’na giren uşak Tarhanasının da özellikleri bu kapsamda araştırılıyor. Uşak Tarhanasının en önemli özelliği kendi iklimi içinde 21 gün boyunca fermantasyonla üretilmesidir. Diğer yandan Uşak’ın Sivaslı ilçesinde yetişen Sivaslı Biberi 2 de kullanılmaktadır.

Uşak tarhanası tarifi

Uşak Tarhanası yapmak isteyenler için tarhana içerisinde konulması gereken malzemeler şu şekilde:

5 kilo un

1 kilo yoğurt (Tercihen ev yoğurdu)

1 kilo kırmızı biber (Sivaslı biberi)

1 kilo yeşil biber

1 kilo kuru soğan

1 kilo domates

1’er demet maydanoz ve nane

Soğanı direkt olarak koymak istemeyenler 500 gram haşlanmış nohutla yemek yaparak direkt tarhana içerisinde ekleyebilir.

Uşak tarhanası neden 21 gün bekletilir?

Uşak tarhanası tam 21 gün bekletilir. Bu tarhananın daha tatlı olmasını sağlar. Az bekletilmesi halinde tarhana tam fermente olamayacağı için ekşi bir tada sahip olacaktır. Tarhana yapımı için en uygun zaman Ağustos sonu ve Eylül başı olarak ifade edilmektedir. Hem bu dönemdeki sıcaklar hem de domates ve kırmızı biberin çıkması ile tarhanalar daha lezzetli olmaktadır.