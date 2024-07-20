Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Uşak Uluslararası Tarhana Festivali, coşkulu bir kortejle başladı. Motor grupları, model araçlar, dernekler ve dev Türk bayrağı ile yapılan açılış, festival alanında büyük bir heyecan yarattı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, festival alanında toplanan vatandaşlara seslenerek, “Bu kültür hepimizin kültürü. Atalarımızdan bize kalan en önemli miras, bu toprakların besinleri ile yapılan ve sofralarımıza gelen şifa. Düzenlediğimiz festival sayesinde mirasımız olan tarhanamızı tüm dünyaya duyuracağız“ dedi.

"Dünya rekoruna imza atacağız"

Başkan Yalım, festivalin Uşak’ın uluslararası düzeyde tanınmasına katkı sağlayacağını belirtti. “Günler öncesinden hazırlıklarına başladığımız ve bir dünya rekoruna imza atmayı amaçladığımız bu festival, Uşak tarhanasını mutfaklardan dünyaya açacak. Bu gurur dolu anlara ortak olduğunuz için teşekkür ediyor, il dışından gelen kıymetli misafirlerimize ve vatandaşlarıma şölen tadında üç gün geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.

Festivalin ilk gününde, Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, CHP Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Mersin Milletvekili Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İl Başkanı Sevinç Yazgan, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan da konuşmalar yaptı.

Minik şefler yeteneklerini konuşturdu

Festivalin ilk yarışması olan “Minik Şefler Tarhanalı Krep Yarışması” büyük ilgi gördü. 5-7 yaş arasındaki çocukların katıldığı yarışmada minikler yeteneklerini sergilerken, izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı. Yarışma sonunda dereceye giren minik aşçılara çeşitli hediyeler verildi.

Cirit gösterisi heyecan dolu anlar yaşattı

Yarışmanın ardından Uşak’ın bir başka kültürel değeri olan cirit ve mısır odunu gösterileri ile vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadı. Atlı gösterilerin sona ermesi ile sahnede yerini alan mehteran takımı, izleyenleri büyüledi. Uşak Ayna Halk Oyunları Grubu ise yöresel dansları ile sahnenin tozunu attırarak festival severlere görsel bir şölen sundu.

Türkülerle eğlencenin dozu arttı

Renkli gösterilerin ardından yerel sanatçılar Barış Dönmez, Faik Ceylan, Naim Akbaş ve Alim Toker sahne aldı. Kültürümüze has türkülerle izleyicileri coşturan sanatçılar, geceye damgasını vurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Uşaklı sevilen sanatçı Ufuk Çakır ve ünlü isim Türkü Akbayram, muhteşem sahne performansları ile festivale renk kattı.