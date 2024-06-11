Uşak Üniversitesi, 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Ödül Töreni'ni Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde coşkuyla gerçekleştirdi. Törene, birçok önemli ismin katılımıyla büyük bir heyecanla ev sahipliği yapıldı.

Vali Dr. Turan Ergün, Uşak Milletvekilleri Av. Fahrettin Tuğrul ve Opr. Dr. Ali Karaoba, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ve birçok önemli ismin katılımı, törene ayrı bir anlam kattı. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın liderliğinde, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri, unutulmaz bir mezuniyet anına şahitlik etti.

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan Sümeyye Orakçı, heyecanı ve duygularıyla salondakilere ilham verdi. Orakçı'nın, Filistin halkına dair duyarlı ve yürekten gelen sözleri, katılımcıları derinden etkiledi. Orakçı, “Filistin’deki kardeşlerimizin yaşadığı zorluklar ve onların gösterdiği sabır ve direniş, hepimize büyük bir ders ve ilham kaynağıdır. Filistin halkı, yıllardır karşılaştığı haksızlıklara rağmen, sabır ve kararlılıkla direnmeye devam ediyor. Bu direnç, bizlere sabrın ve inancın gücünü göstermektedir. Ancak Filistin halkının mücadelesi sadece bir ilham kaynağı olarak kalmamalı. Bizler, onların sesini duyurmak ve adalet arayışlarında yanlarında olmak zorundayız. Filistin halkının yanında olmak, onların sesine ses katmak ve yaşadıkları haksızlıkları unutmamak, bizlerin de insanlık adına taşıdığı bir sorumluluktur. Onların haklı mücadelesini desteklemek, sadece Filistin için değil, başta Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde adalet ve özgürlük için mücadele eden herkes için önemlidir.” diyerek dünyanın farklı noktalarında zulüm gören milletlere dikkati çekti.

Prof. Dr. Ekrem Savaş, konuşmasında sadece üniversite başarılarından değil, aynı zamanda insani değerlerden de bahsetti. Filistin halkına yönelik destek çağrısı yaparak, uluslararası arenadaki meselelere duyarlılığını vurguladı. Savaş, ‘‘Sizleri bir eğitimci ve ebeveyn olarak tebrik ediyorum. Çocuklarınızın iyi bir eğitim alması ve vatana faydalı bireyler olması için ilköğretimden başlayarak bugüne kadar büyük fedakarlıklar yaptınız. Bugün çocuklarınızla gurur duyun ve kendinizi alkışlayın çünkü bunu sonuna kadar hak ettiniz. Sizlerin destekleri olmasaydı bugün bu güzel anı yaşayamazdık. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum’’ dedi.

Uşak Üniversitesi'nden bu yıl yaklaşık 7 bin öğrenci mezun olacak. Akademik başarı belgelerinin verilmesi ve kep atma seremonisi, törene yükselen coşkunun doruk noktasıydı.