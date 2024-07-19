Uşak Üniversitesi, 19-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenleyeceği "Tercih Günleri" etkinliğiyle aday öğrencilere kampüs yaşamını ve eğitim imkanlarını keşfetme fırsatı sunacak.

Uşak Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan adaylar için 19-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında "Uşak Üniversitesi Tercih Günleri" düzenleyecek. Etkinlik, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi'nde, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanında gerçekleştirilecek.

"Tercih Günleri" kapsamında, önlisans ve lisans programları ile ilgili detaylı bilgiler verilecek. Aday öğrenciler, tercih etmek istedikleri bölümleri ziyaret ederek akademik kadro, eğitim içeriği, burs imkanları ve yurtiçi/yurtdışı öğrenci değişim programları hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Ayrıca, Uşak Üniversitesi'nin geniş kampüs alanını gezip kampüs yaşamını deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, etkinliğin önemini vurgulayarak üniversitenin akademik başarıları ve sosyal olanakları hakkında bilgi verdi. Üniversitenin ulusal ve uluslararası akreditasyonlara sahip 12 programı bulunduğunu belirten Prof. Dr. Savaş, öğrencilere modern kütüphane, spor kompleksleri ve kültürel etkinlikler için geniş imkanlar sunduklarını açıkladı.

Uşak Üniversitesi'nin "Uluslararası Kalite Güvencesi" sunan programları ile öğrencilerine uluslararası düzeyde eğitim imkanı sunduğunu söyleyen Prof. Dr. Savaş, kampüsün yeşil alanları, modern spor tesisleri ve kültürel etkinlik merkezlerinin öğrenci yaşamına değer kattığını ifade etti.

"Tercih Günleri" etkinliğinin her yıl düzenli olarak yapılması planlanıyor. Etkinlik, aday öğrencilere doğru tercih yapmalarında rehberlik ederken, üniversiteye yeni katılacak öğrencilerin kampüs yaşamını yakından tanımasını sağlayacak.

Aday öğrenciler, detaylı bilgi ve kayıt için https://adayogrenci.usak.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirler. Etkinlikle ilgili güncel bilgiler ve iletişim detayları da bu platformda paylaşılacak.