Bu yılki etkinliğe 21 ülkeden 38 üniversitenin akademik ve idari personeli katılacak. Organizasyon, uluslararası işbirliklerini güçlendirmeyi ve kültürel etkileşimi artırmayı amaçlıyor.

"Üniversitemizin akademik vizyonunu genişletiyoruz"

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz etkinliğimiz uluslararası işbirliklerini güçlendirmek ve kültürel etkileşimi artırmak amacıyla büyük bir önem taşımaktadır. Tüm uluslararası ortaklarımızı en iyi şekilde ağırlamaktan ve bu önemli etkinliği gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Farklı ülkelerden gelen akademik ve idari personelle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak, üniversitemizin akademik vizyonunu genişletiyor ve iş birliklerimizi pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

'Uluslararası Öğrenci Buluşması' yapılacak

Etkinlik, 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından katılımcıların karşılanması ile başlayacak. Aynı gün "Uluslararası Öğrenci Buluşması"yla devam edecek. Açılış töreni ise 28 Mayıs Salı günü, Uşak İl protokolünün katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi büyük salonda gerçekleştirilecek. Açılış töreni kapsamında, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emir Kaya ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev birer konferans verecekler.

Üçüncü gün, misafir üniversitelerin tanıtım etkinliklerine ayrılacak. Misafir üniversite temsilcileri, kendi kurumlarının tanıtım sunumlarını gerçekleştirecek ve ardından Ebru Sanatı Atölyesi etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik programı kapsamında, 30 Mayıs'ta Blaundus gezisi, Ulubey Kanyonu gezisi, Müze gezisi ve Cirit gösterisi düzenlenecek. Programın son gününde ise Pamukkale'ye günübirlik bir gezi yapılacak.