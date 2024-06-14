14 Haziran Cuma gününden başlayarak 16 Haziran Pazar günü sabah 05:00’e kadar Uşak – İzmir D-300 karayolu Ankara – İzmir yönünde bazı araç türlerinin geçişi yasaklandı.

Valilik tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Bayram tatili süresince trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06:00’dan başlayarak 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05:00’e kadar Uşak ili sınırları içinde, D-300 karayolu Ankara – İzmir yönünde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirleri 5442 sayılı İl İdare Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince yasaklanmıştır."

Yasak kapsamında belirtilen süre ve güzergâhta, yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık hayvan ile akaryakıt taşıyan taşıtların ise istisnai olarak seyirlerine izin verileceği belirtildi.