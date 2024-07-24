Son dönemde aşırı sıcak hava dalgası ile mücadele eden iller arasında yer alan Uşak'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapor ile Uşak'ta gök gürültülü sağanak yağış için tarih verilirken hava sıcaklıklarının ise Cumartesi gününe kadar kademeli olarak 6 derece düşeceği belirtili.

24 Temmuz 2024 SALI günü Uşak hava durumu

06.00 - 09.00 Az Bulutlu 33 Derece

09.00 - 12.00 Az Bulutlu 38 Derece

12.00 - 15.00 Az Bulutlu 39 Derece

15.00 - 18.00 Az Bulutlu 38 Derece

18.00 - 21.00 Az Bulutlu 30 Derece

21.00 - 24.00 Az Bulutlu 25 Derece

UŞAK'TA 4 günlük hava tahmini raporu

24 Temmuz Çarşamba Sıcak 38 Derece

25 Temmuz Perşembe Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 36 Derece

26 Temmuz Cuma Sıcak 35 derece

27 Temmuz Cumartesi Az Bulutlu 33 Derece

Uşak'ta bugün haftanın en sıcak günü yaşanacak ve termometreler 39 dereceyi gösterecek. Perşembe günü Uşak il genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken hava sıcaklığı ise Cumartesi gününe kadar kademeli olarka 33 dereceye kadar düşecek. Böylelikle il genelinde 6 derecelik bir serinlik yaşanacak.