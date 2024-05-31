İthalatın hızlı bir şekilde yükselirken, ihracatta da artış gözlemlendi. Ticaret Bakanlığı'nın geçici dış ticaret verilerine göre, Uşak'tan 2024 yılının ilk 4 ayında toplamda 111 milyon 296 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

Uşak'ın ihracatında en yüksek rakam, Ocak ayında 31 milyon 98 bin dolar olarak kaydedildi. Şubat ayında ise 27 milyon 746 bin dolarlık ihracat yapıldı. Mart ayında bu rakam 28 milyon 31 bin dolara yükseldi. Nisan ayında ise 24 milyon 421 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İthalat tarafında ise Ocak ayında 12 milyon 861 bin dolarlık işlem yapıldı.