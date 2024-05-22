Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak’a kazandırmayı hedeflediği tramvay projesi için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Başkan, bu önemli projeyi hayata geçirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Başkan Yalım, Eskişehir'de incelemelerde bulundu

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak'a kazandırmayı hedeflediği tramvay projesi için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile buluşarak kapsamlı incelemelerde bulundu. Bu önemli toplantıya, ESTRAM Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır, İşletme Müdürü Dilber Tekgöl, Araç Komisyon Müdürü Erhan Sezgin ve Sabit Tesisler Müdürü Cem Tuzcuoğlu katıldı. Görüşmelerde, Eskişehir'deki tramvay sistemi hakkında ayrıntılı bilgiler alınarak projenin uygulanabilirliği ve teknik detayları masaya yatırıldı.

"Vatandaşlarımıza modern ve konforlu ulaşım imkanı sunacağız"

Başkan Özkan Yalım, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Şehrimizin ulaşım altyapısını modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım imkanı sunmak için tramvay projemizi hayata geçirmek adına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu önemli projeyi söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımızla buluşturacağız,” dedi.

Eskişehir'in tramvay sistemine yakından bakış

Görüşmelerin ardından heyet, Eskişehir’deki tramvay hatlarını yerinde inceleyerek sistemin işleyişi ve teknik özellikleri hakkında bilgi aldı. Bu ziyaretin, Uşak'ın ulaşım altyapısının geliştirilmesi için önemli bir adım olduğu vurgulandı. Başkan Yalım, tramvay projesinin şehre kazandırılması için çalışmaların hızla devam edeceğini ve en kısa sürede somut adımlar atılacağını belirtti. Tramvay projesinin, şehir içi ulaşımda büyük bir rahatlama sağlayacağı ve vatandaşların günlük hayatını olumlu yönde etkileyeceği ifade edildi.