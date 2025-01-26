Uşakspor, Balıkesirspor deplasmanından dönerken Pamukçu mevkiinde taşlı saldırıya uğradı. Takım otobüsünün camları kırılırken, Sportif Direktör Hasip Hayırcı yaralandı.

Başkan Kurnaz: "Çirkin ve ahlaksız saldırıyı kınıyoruz"

Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz, saldırıyı kınayarak olayın insanlık dışı olduğunu vurguladı. Saldırının yalnızca kulübe değil Türk futboluna yapılmış bir darbe olduğunu belirten Kurnaz, sorumluların adalete teslim edilmesini beklediklerini söyledi.

Balıkesirspor’dan geçmiş olsun mesajı

Balıkesirspor, sosyal medya hesaplarından saldırıyı kınayan bir mesaj yayımladı. Kulüp, olayın münferit olduğunu ve saldırganların kulüple bağlantısı olmadığını belirtti. Yaralı Sportif Direktör Hasip Hayırcı’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Valilik: "Gerekli çalışmalar yapılacak"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, taşlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Vali, yaralı Sportif Direktör’e geçmiş olsun dileklerini sundu.