TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona iddialı bir başlangıç yapan Uşakspor, hem ligde hem de kupada aldığı galibiyetlerle moral buldu. Deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1922 Konyaspor'u 4-0'lık net bir skorla saf dışı bıraktı.

Geçtiğimiz sezon 2'nci Lig'de zor günler geçiren ve iç sahada galibiyet yüzü göremeyen Uşakspor, 512 gün sonra taraftarına evinde galibiyet sevinci yaşattı. Kendi sahasında en son 19 Nisan 2023'te Fethiyespor'u 2-0 yenen kırmızı-siyahlılar, bu galibiyetle yeniden öz güven kazandı.

Uşakspor, bu hafta pazar günü evinde Balıkesirspor’u konuk edecek ve galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.