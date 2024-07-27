TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra son yıllarda sürekli el değiştiren yönetimi Uşak Belediyesi'ne geçen Uşakspor, teknik direktörünü buldu.
Kırmızı-siyahlı ekipte teknik direktörlük görevine Efrahim Alkın getirildi. Alkın, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşakspor Başkanı Necati Köksal'ın katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Transfer harekatına gecikmeli başlayacak Uşakspor'da hafta içinde sportif direktörlük görevine de Hasip Hayırcı getirilmişti.
Kaynak: DHA