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Kırmızı-siyahlı ekipte teknik direktörlük görevine Efrahim Alkın getirildi. Alkın, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşakspor Başkanı Necati Köksal'ın katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Transfer harekatına gecikmeli başlayacak Uşakspor'da hafta içinde sportif direktörlük görevine de Hasip Hayırcı getirilmişti.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki buzlar eriyor

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki buzlar eriyor

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