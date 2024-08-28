Emirdağ’da spor altyapısı yenileniyor Emirdağ’da spor altyapısı yenileniyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Uşakspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, Kırşehir Futbol SK'dan golcü Fatih Üge, Artvin Hopaspor'dan orta saha oyuncusu Caner Solmaz ve 24Erzincanspor'dan defans oyuncusu Emre Sarıkaya'yı kadrosuna kattı.

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Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, 100 gol barajını aşmış forvet oyuncusu Fatih Üge, orta saha oyuncusu Caner Solmaz ve genç stoper Emre Sarıkaya ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA