TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Uşakspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Kırmızı-siyahlı ekip, Kırşehir Futbol SK'dan golcü Fatih Üge, Artvin Hopaspor'dan orta saha oyuncusu Caner Solmaz ve 24Erzincanspor'dan defans oyuncusu Emre Sarıkaya'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, 100 gol barajını aşmış forvet oyuncusu Fatih Üge, orta saha oyuncusu Caner Solmaz ve genç stoper Emre Sarıkaya ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA