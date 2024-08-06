Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocaelispor altyapısında futbol a başlayan Erol ise Aksaray FK'da profesyonel oldu.

Bodrum FK, transfere dönem bitene kadar devam edecek

Bodrum FK, transfere dönem bitene kadar devam edecek

Kırmızı-siyahlı ekip Ağrı 1970 Spor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Taner Yıldız ve Kütahyaspor'dan 23 yaşındaki stoper Erol Zöngür'ü renklerine bağladı. Taner kariyerinde Kasımpaşa, İstanbulspor, Bayrampaşa, Pazarspor, Beyoğlu Yeniçarşı, Karagümrük, Diyarbekirspor, Somaspor, Sultanbeylispor, Şile Yıldızspor'da da oynadı.

TFF 3'üncü Lig'de yönetimini, sportif direktör ve teknik direktörünü belirledikten sonra 7 takviye birden yaparak transfer harekatına başlayan Uşakspor , 2 ismi daha kadrosuna dahil etti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.